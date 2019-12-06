2019-12-06T14:33:46+03:00
Общество

В Рыбинске открылось новое литейное производство

Здесь будут изготавливать лопатки турбин для авиационных, морских и промышленных двигателей
Полина Вачнадзе
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В проект вложено более 3 миллиардов рублей инвестиций. ФОТО: правительство Ярославской областиВ проект вложено более 3 миллиардов рублей инвестиций. ФОТО: правительство Ярославской области
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В проект вложено более 3 миллиардов рублей инвестиций. На новом производстве ежегодно планируют выпускать компоненты для более чем двух тысяч авиадвигателей, как российских, так и зарубежных. Все процессы на предприятии максимально автоматизированы, из 180 единиц оборудования треть – отечественного производства.

На открытии производства отметили, что лопатка турбины – один из самых наукоемких и сложных в изготовлении компонентов газотурбинных двигателей для авиации, морских судов и энергетики. Их производят лишь шесть стран мира.

Помимо экономической выгоды, а планируется, что к 2024 году доходы от данного вида производства составят не менее 5 миллиардов рублей в год, есть и другая выгода. Новый цех обеспечит рабочими местами 300 человек. Во время модернизации использовались уникальные экологически безопасные технологии. Литейные комплексы не излучают тепло, так как оборудованы системой сбора и осаждения выделяемых паров масла. Вредные вещества не поступают в рабочую зону и воздух.

ИСТОЧНИК KP.RU

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