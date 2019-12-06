2019-12-06T14:22:42+03:00
Происшествия

Минус 10 тысяч рублей: жительница Рыбинска ходила по магазинам с банковской картой своих знакомых

Полиция быстро установила ее личность
Екатерина РЯБЦЕВА
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Бесконтактная оплата помогла воровке потратить крупную суммуБесконтактная оплата помогла воровке потратить крупную суммуФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Осенью 2018 года 37-летняя жительница Рыбинска заметила, что ее знакомые забыли у нее дома банковскую карту. Хитрая женщина решила воспользоваться ситуацией и стала ходить по местным магазинам, совершая бесконтактную оплату. За это время со счета списалось больше 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали воровку.

– Женщина вину в совершенном преступлении признала, активно сотрудничала со следствием, возместила причиненный потерпевшему ущерб, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Суд признал ее виновной. Жительница Рыбинска получила 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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