Шеф-повар Константин Ивлев приедет в Ярославле есть оливье и селедку под шубой

СЕГОДНЯ 13:52 2019-12-06T13:52:21+03:00

Здесь пройдет один из отборочных туров на Всероссийский конкурс

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Константин Ивлев и его команда отправляются в зимний тур, чтобы расколдовать Деда Мороза и новогодние столы от салата оливье и селедки под шубой. С 9 по 13 декабря шеф и его помощники проедут по маршруту Нижний Новгород – Владимир – Ярославль – Вологда – Великий Устюг. В Ярославль компания доберется 11 декабря и проведет здесь отборочный тур всероссийского конкурса на лучшие рецепты самых любимых новогодних салатов.

Принять участие в состязании может каждый, кому уже исполнилось 18 лет и у кого хватит духа удивить сурового Константина Ивлева. Финал пройдут в Великом Устюге – там выберут авторов самых лучших рецептов.

Отдельно стоит сказать о призах. Создателю лучшего оливье достанется серебряный таз. А за лучшую селедку под шубой вручат – как неожиданно – шубу!

ИСТОЧНИК KP.RU