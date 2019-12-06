2019-12-06T13:52:21+03:00
Общество

Шеф-повар Константин Ивлев приедет в Ярославле есть оливье и селедку под шубой

Здесь пройдет один из отборочных туров на Всероссийский конкурс
Полина Вачнадзе
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Повар собирается расколдовать новогодние столы от оливье и селедки под шубойПовар собирается расколдовать новогодние столы от оливье и селедки под шубойФото: Иван ПРОХОРОВ
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Константин Ивлев и его команда отправляются в зимний тур, чтобы расколдовать Деда Мороза и новогодние столы от салата оливье и селедки под шубой. С 9 по 13 декабря шеф и его помощники проедут по маршруту Нижний Новгород – Владимир – ЯрославльВологда – Великий Устюг. В Ярославль компания доберется 11 декабря и проведет здесь отборочный тур всероссийского конкурса на лучшие рецепты самых любимых новогодних салатов.

Принять участие в состязании может каждый, кому уже исполнилось 18 лет и у кого хватит духа удивить сурового Константина Ивлева. Финал пройдут в Великом Устюге – там выберут авторов самых лучших рецептов.

Отдельно стоит сказать о призах. Создателю лучшего оливье достанется серебряный таз. А за лучшую селедку под шубой вручат – как неожиданно – шубу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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