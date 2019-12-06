Пострадала 17-летняя пассажирка: житель Рыбинска не соблюдал дистанцию и врезался в машину
Девушка госпитализирована
Впереди ехала немецкая иномаркаФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В среду, 4 декабря, около 18.50 часов в Рыбинске на улице Фурманова 18-летний водитель автомобиля «Богдан 21104» ехал по дороге и не соблюдал дистанцию.
Отвлекшись, молодой человек врезался в движущийся впереди «Фольксваген Поло». За рулем иномарки находился 37-летний мужчина.
17-летняя пассажирка «Богдана» получила травмы и была доставлена в больницу.
На месте аварии работали сотрудники ГИБДД.
– Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU