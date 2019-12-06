2019-12-06T13:09:20+03:00
Общество

Ярославец, изрезавший таксиста лезвием от канцелярского ножа, отправится в психиатрическую больницу

Мужчину признали невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении
Полина Вачнадзе
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ФОТО: Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"ФОТО: Первый Ярославский Автопортал "АВТОПОРТАЛ76.РУ"
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ЧП на Юбилейном мосту в Ярославле произошло 12 апреля. Пассажир напал на водителя такси и нанес ему многочисленные удары лезвием от канцелярского ножа и металлическим прутом по голове, шее, грузи и рукам. Таксист был тяжело ранен и если бы не вовремя подоспевшие сотрудники правоохранительных органов, для него все могло закончиться куда печальнее. Весь автомобиль был залит кровью, пострадал и проезжавший мимо водитель, который пытался помочь.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По итогам судебно-психиатрической экспертизы фигурант уголовного дела признан невменяемым и нуждающимся в принудительном лечении. Так что суд отправил 35-летнего дебошира на лечение в психиатрический стационар специализированного типа, сообщает пресс-служба Управления СКР России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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