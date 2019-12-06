2019-12-06T11:47:29+03:00
Общество

В Ярославле сдали проблемный дом

Дольщики ждали квартир более трех лет
Полина Вачнадзе
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Здесь 234 квартиры и 131 договор долевого участия. ФОТО: правительство Ярославской областиЗдесь 234 квартиры и 131 договор долевого участия. ФОТО: правительство Ярославской области
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Проблемный дом на улице Мануфактурная в Ярославле наконец введен в эксплуатацию. Здесь 234 квартиры и 131 договор долевого участия.

Жилой комплекс «Заречная слобода» начали возводить еще в 2014 году, окончание строительства было назначено на 2016 год. Но людям пришлось ждать новоселья еще три года. И вот все же дом был сдан.

Объект находился на особом контроле у правительства региона, застройщику оказывали помощь в подключении объекта к сетям, получении допусков и справок.

Это уже седьмой долгострой, который ввели в эксплуатацию в этом году. Новоселье отметили владельцы квартир в домах на улицах Ньютона, Некрасова, Новоселковской, в деревне Мостец Ярославского района. Достроили дом на Моховой, расселили дольщиков дома по улице Соловьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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