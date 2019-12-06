Ботинки разлетелись по дороге. На Московском проспекте насмерть сбили пешехода
На месте аварии дорогу перекрыли несколько машин ДПС
Мужчина погиб до приезда скоройФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В четверг, 5 декабря, около 22:30 на пересечении Московского проспекта с улицей Наумова сбили пешехода. В этом месте на проспекте нет пешеходного перехода, но люди часто рискуют жизнью, перебегая дорогу.
На месте аварии работало сразу несколько машин ДПС. На дороге валялись ботинки и шарф...
55-летний мужчина мгновенно погиб под колесами «Лады» тринадцатой модели, которой управлял 23-летний водитель.
По факту ДТП проводится проверка
ИСТОЧНИК KP.RU