2019-12-06T11:42:18+03:00
Происшествия

Ботинки разлетелись по дороге. На Московском проспекте насмерть сбили пешехода

На месте аварии дорогу перекрыли несколько машин ДПС
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчина погиб до приезда скоройМужчина погиб до приезда скоройФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В четверг, 5 декабря, около 22:30 на пересечении Московского проспекта с улицей Наумова сбили пешехода. В этом месте на проспекте нет пешеходного перехода, но люди часто рискуют жизнью, перебегая дорогу.

На месте аварии работало сразу несколько машин ДПС. На дороге валялись ботинки и шарф...

55-летний мужчина мгновенно погиб под колесами «Лады» тринадцатой модели, которой управлял 23-летний водитель.

По факту ДТП проводится проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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