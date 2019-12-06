В Тутаеве сожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
За кражу молодым людям грозит до 5 лет лишения свободыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В дежурную часть полиции Тутаева поступило заявление от местной жительницы – неизвестные сожгли ее автомобиль «УАЗ». Но неизвестные таковыми оставались недолго – под подозрение попали молодые мужчины. Одному 21 год, второму – 20.
- Установлено, что из автомобиля УАЗ они похитили аккумулятор, а чтобы уничтожить следы преступления, подожгли машину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Кража». За последнее молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU