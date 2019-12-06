В Тутаеве сожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления

СЕГОДНЯ 10:49 2019-12-06T10:49:16+03:00

За кражу молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В дежурную часть полиции Тутаева поступило заявление от местной жительницы – неизвестные сожгли ее автомобиль «УАЗ». Но неизвестные таковыми оставались недолго – под подозрение попали молодые мужчины. Одному 21 год, второму – 20.

- Установлено, что из автомобиля УАЗ они похитили аккумулятор, а чтобы уничтожить следы преступления, подожгли машину, - сообщает пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное уничтожение чужого имущества» и «Кража». За последнее молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU