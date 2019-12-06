Молодая ярославна прописала в квартире шесть иностранцев

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-06T10:46:22+03:00

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25-летняя жительница Красноперекопского района зарегистрировала в своей квартире шесть иностранцев. Участковый заинтересовался плотностью населения квартиры и передал эти сведения на проверку.

– Полицейскими установлено, что данные граждане были зарегистрированы без намерения предоставить им жилое помещение, – пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На ярославну возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит штраф до пятисот тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU