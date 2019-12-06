В кафе Ярославля нашли просроченное мясо неизвестного происхождения

СЕГОДНЯ 09:36 2019-12-06T09:36:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Заволжского района провела проверку в одном из местных кафе. И нашла много всего интересного. Например, тушки цыплят хранились в морозилке при температуре -20 градусов, хотя установленная изготовителем рекомендуемая температура от -2 до +2. На бройлеров не было никаких ветеринарных документов, поэтому определить, насколько они безопасны, не представлялось возможным. И, самое интересное, у этих тушек уже истек срок годности, однако, выбрасывать их не спешили.

- Возбуждены дела об административных правонарушениях, предприниматель привлечен к ответственности: оштрафован на 20 тысяч рублей и 3 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU