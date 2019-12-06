2019-12-06T09:36:27+03:00
Общество

В кафе Ярославля нашли просроченное мясо неизвестного происхождения

А еще в заведении нарушали условия хранения продуктов
Полина Вачнадзе
Поделиться:
У тушек уже истек срок годностиУ тушек уже истек срок годностиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Прокуратура Заволжского района провела проверку в одном из местных кафе. И нашла много всего интересного. Например, тушки цыплят хранились в морозилке при температуре -20 градусов, хотя установленная изготовителем рекомендуемая температура от -2 до +2. На бройлеров не было никаких ветеринарных документов, поэтому определить, насколько они безопасны, не представлялось возможным. И, самое интересное, у этих тушек уже истек срок годности, однако, выбрасывать их не спешили.

- Возбуждены дела об административных правонарушениях, предприниматель привлечен к ответственности: оштрафован на 20 тысяч рублей и 3 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ярославле сдали проблемный дом
Ботинки разлетелись по дороге. На Московском проспекте насмерть сбили пешехода
В Тутаеве сожгли автомобиль, чтобы скрыть следы преступления
Молодая ярославна прописала в квартире шесть иностранцев
Улицу Крестовую в Рыбинске сегодня открыли для транспорта
В Переславле будут судить бомжа за попытку украсть золото из храма
«Ярославич» неудачно стартовал в 3-ем туре чемпионата России
GPS для нейрохирургов. Новое оборудование ярославской областной больницы сократит время операций
На Тутаевском шоссе в Ярославле готовят объездные пути
Ярославец избил родного дядю из-за конфликта на почве раздела наследства
В Ярославской области осудили рецидивиста
Прусовские карьеры останутся местом отдыха для ярославцев
В Ярославле врачи провели операцию, после которой 5-летний мальчик сможет ходить
В Рыбинске начали строить еще два здания под ясли
В ярославские колонии пытались передать гашиш, телефоны, сим-карту и наушники
Добегался. В Ярославле задержали мужчину, который два года скрывался от правоохранителей
Ярославские следователи посетили своих подопечных в доме-интернате
Житель Ярославской области напился в кафе, уснул и лишился мобильника
В Ярославле ищут школьника, который бросил кирпич в группу детсадовцев
Столетие на широкую ногу: какие сюрпризы подготовил Ярославский художественный музей в свой вековой юбилей
Ярославца оштрафовали за самовольную перепланировку квартиры
Жителям Ростова вернули деньги, неправильно начисленные за отопление
Выпивал, порезал, убежал: чем закончился обычный рыбинский вечер
Ярославец в составе сборной стал призером чемпионата мира по пляжному футболу
В Ярославской области задержали студентов колледжа, которые продавали гашиш через закладки
В Ростовском районе начала работать новая газовая котельная