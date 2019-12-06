2019-12-06T09:17:28+03:00
Происшествия

В Переславле будут судить бомжа за попытку украсть золото из храма

Мужчина торопился и выронил похищенное
Полина Вачнадзе
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Незадачливому вору приглянулся Владимирский кафедральный соборНезадачливому вору приглянулся Владимирский кафедральный соборФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Незадачливому вору приглянулся Владимирский кафедральный собор в Переславле. Летней ночью мужчина проник в помещение, разбил киот, схватил золотые и серебряные изделия и попытался скрыться. Но так торопился, что по дороге выронил все, что успел взять.

Сотрудники уголовного розыска подозреваемого установили – им оказался ранее судимый 51-летний мужчина без определенного места жительства. Расследование уголовного дела уже завершено, оно отправлено в суд.

За кражу, совершенную из церковной лавки гарнизонного храма Михаила Архангела, придется отвечать и юной Ярославне. 19-летняя девушка, пока продавец отвлеклась на другого покупателя, украла две золотые подвески. Свой поступок она объяснила тем, что не смогла совладать с соблазном. Девушка раскаялась и даже уже возместила ущерб, но от уголовного дела ее это не спасло.

ИСТОЧНИК KP.RU

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