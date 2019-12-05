Ярославец избил родного дядю из-за конфликта на почве раздела наследства

СЕГОДНЯ 17:28 2019-12-05T17:28:02+03:00

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Прокуратура Ленинского района Ярославля направила в суд дело 40-летнего местного жителя, который избил родного дядю. Установлено, что в августе 2018 года в одном из домов по улице Чехова подозреваемый начал требовать от родственника отдать ему ключи от квартиры.

- Мужчины унаследовали ее в равных долях, что привело к конфликту, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - В ходе ссоры злоумышленник нанес своему дяде множественные удары кулаками в область головы, тела и рук.

Потерпевший получил закрытую черепно- мозговую травму, которая повлекла вред здоровью средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU