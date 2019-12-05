В Ярославской области задержали студентов колледжа, которые продавали гашиш через закладки

СЕГОДНЯ 09:47 2019-12-05T09:47:51+03:00

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В Ярославской области задержали двоих 18-летних парней. Они сделали два тайника с наркотиками и распространяли их через интернет-магазин. Сами ярославцы тоже употребляли свой продукт. Оба они учатся в местном колледже.

Изъятое вещество отправили на экспертизу.

– В результате исследования, проведенного экспертами ЭКЦ УМВД, установлено, что это наркотическое средство гашиш общей массой более 7 граммов, – пояснили в пресс-службе ведомства.

По этому факту возбудили уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU