В Ярославской области задержали студентов колледжа, которые продавали гашиш через закладки
Возбуждено уголовное дело
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В Ярославской области задержали двоих 18-летних парней. Они сделали два тайника с наркотиками и распространяли их через интернет-магазин. Сами ярославцы тоже употребляли свой продукт. Оба они учатся в местном колледже.
Изъятое вещество отправили на экспертизу.
– В результате исследования, проведенного экспертами ЭКЦ УМВД, установлено, что это наркотическое средство гашиш общей массой более 7 граммов, – пояснили в пресс-службе ведомства.
По этому факту возбудили уголовное дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU