Прокуратура Углича обязала администрацию предоставить погорельцам жилье
Межрайонная прокуратура Ярославской области провела проверку по факту обращения жительницы Углича о нарушении жилищного законодательства. В 2014 году пожар уничтожил дом, в котором женщина жила вместе с сыном по договору социального найма, здание было признано аварийным.
- Администрацией Угличского муниципального района семье временно было предоставлено жилое помещение в здании бывшей школы на территории района, - прокомментировали в пресс0службе прокуратуры Ярославской области.
По результатам проверку прокуратурой был подан иск в суд. Фемида обязала администрацию района предоставить семье вне очереди благоустроенную квартиру по договору социального найма. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU