Прокуратура Углича обязала администрацию предоставить погорельцам жилье

СЕГОДНЯ 08:55 2019-12-05T08:55:05+03:00

С 2014 года семья жила в одном из помещений бывшего здания почты

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Межрайонная прокуратура Ярославской области провела проверку по факту обращения жительницы Углича о нарушении жилищного законодательства. В 2014 году пожар уничтожил дом, в котором женщина жила вместе с сыном по договору социального найма, здание было признано аварийным.

- Администрацией Угличского муниципального района семье временно было предоставлено жилое помещение в здании бывшей школы на территории района, - прокомментировали в пресс0службе прокуратуры Ярославской области.

По результатам проверку прокуратурой был подан иск в суд. Фемида обязала администрацию района предоставить семье вне очереди благоустроенную квартиру по договору социального найма. Исполнение решения суда поставлено прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU