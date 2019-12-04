Житель Рыбинска пришел к подруге и из ревности порезал ее приятеля

СЕГОДНЯ 14:14 2019-12-04T14:14:45+03:00

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В июне 2019 года 36-летний житель Рыбинска пришел в гости к своей знакомой. Там он увидел незнакомого ему мужчину, и начался скандал. Ревность заиграла в крови у ранее судимого рыбинца. Мужчина ударил приятеля своей подруги ножом в грудь.

– Вследствие противоправных действий потерпевшему причинен вред здоровью, отнесенный к тяжкому, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Было возбуждено уголовное дело, и началось расследование. Подсудимый явился с повинной, полностью признал свою вину, раскаялся, извинился перед пострадавшим мужчиной и частично возместил моральный вред. Также суд учел, что у нападавшего есть несовершеннолетние дети, и назначил ему наказание в виде 3-х лет лишения свободы условно и такой же испытательный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU