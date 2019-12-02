На окружной под Рыбинском дорогу не поделили две легковушки
К счастью, в аварии никто не пострадал
Устанавливаются детали произошедшего.Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В Рыбинском районе Ярославской области 2 декабря около 15 часов дня произошла авария с участием легковых автомобилей «Мерседес» и «Лада Гранта». Столкновение произошло на Окружной дороге в районе дома №89.
- В ликвидации последствий ДТП приняли участие три спасателя и одна единица техники, - уточнили в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ярославской области.
К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Устанавливаются детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU