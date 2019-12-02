В поселке Михайловском Ярославского района достроен детский сад
В посёлке Михайловском Ярославского района завершилось строительство детского сада. Объект будет вторым корпусом уже существующего сада «Ягодка». Новое здание рассчитано на 140 воспитанников.
- Садик будет оснащен всем необходимым, и даже больше: в спортзале установят два сухих бассейна и манеж, а в музыкальном – балетный станок, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области.
Всего в учреждении будет восемь учебных групп. К их комплектований планируют приступить уже в декабре 2019 года. Принять малышей детский сад сможет после того, как завершится процедура лицензирования.
ИСТОЧНИК KP.RU