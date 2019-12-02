В Рыбинске из-за ремонта улицы Пушкина будет ограничено движение автомобилей
Работы начнутся 3 декабря
Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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На улице Пушкина в Рыбинске с 3 декабря начнут ремонтировать участок от улицы Герцена до улицы Плеханова. Там будут менять асфальт.
Администрация города сообщает, что из-за ремонта на этом промежутке дороги ограничат движение личного транспорта с 9 утра. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.
Напомним, что в Ярославле с 15 декабря закрывает проезд по нескольким центральным улицам.
ИСТОЧНИК KP.RU