В Рыбинске из-за ремонта улицы Пушкина будет ограничено движение автомобилей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-02T16:13:16+03:00

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

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На улице Пушкина в Рыбинске с 3 декабря начнут ремонтировать участок от улицы Герцена до улицы Плеханова. Там будут менять асфальт.

Администрация города сообщает, что из-за ремонта на этом промежутке дороги ограничат движение личного транспорта с 9 утра. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме.

Напомним, что в Ярославле с 15 декабря закрывает проезд по нескольким центральным улицам.

ИСТОЧНИК KP.RU