Ярославские следователи сводили подшефных детей на хоккей

СЕГОДНЯ 16:01 2019-12-02T16:01:38+03:00

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Воспитанники рыбинского детского дома «Волжский» в минувшее воскресенье болели за ярославский «Локомотив» на трибунах «Арены 2000». На матч против «Автомобилиста» подшефных ребят повели сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Ярославской области. Руководство Ассоциации хоккейного клуба этому поспособствовало.

- Подобные спортивные мероприятия играют огромную роль в воспитании подрастающего поколения, способствуют формированию позитивных интересов, дисциплинируют ребят и побуждают вести правильный и здоровый образ жизни, - отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Кристина Гузовская.

ИСТОЧНИК KP.RU