В Ярославле ограничат движение на Советской площади
Машинам нельзя будет ездить из-за работы катка и новогодних мероприятий
Запрет на проезд продлится до полуночи 8 января.Фото: Мэрия Ярославля
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Ограничения начинают действовать 15 декабря в 6 утра. Транспорту запрещается ездить по Советской площади и площади Челюскинцев, улицам Кирова и Нахимсона. Там начнет работать каток, будут проводиться различные спортивные и развлекательные новогодние мероприятия, поэтому движение автомобилей может быть опасным для пешеходов.
Запрет на проезд продлится до полуночи 8 января.
ИСТОЧНИК KP.RU