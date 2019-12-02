В Ярославле ограничат движение на Советской площади

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-02T15:50:35+03:00

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Ограничения начинают действовать 15 декабря в 6 утра. Транспорту запрещается ездить по Советской площади и площади Челюскинцев, улицам Кирова и Нахимсона. Там начнет работать каток, будут проводиться различные спортивные и развлекательные новогодние мероприятия, поэтому движение автомобилей может быть опасным для пешеходов.

Запрет на проезд продлится до полуночи 8 января.

ИСТОЧНИК KP.RU