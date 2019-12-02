В Ярославскую область пришла зима без снега
Возможно, осадки выпадут к концу недели
Ртуть в термометре опустится до -8 градусовФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославскую область пришла настоящая зима. Только без снега.
Температура воздуха ночью понизится до -8 градусов. Днем чуть потеплеет – до -3…-5 градусов.
Иногда будет дуть юго-западный ветер: 6-11 метров в секунду.
Осадков пока не ожидается, но синоптики предполагают, что к концу недели снег все-таки выпадет. Сейчас метеорологическая видимость в пределах нормы.
– На дорогах местами гололедица, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.
Это значит, что нужно быть очень осторожными и соблюдать дистанцию.
ИСТОЧНИК KP.RU