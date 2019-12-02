В Ярославскую область пришла зима без снега

СЕГОДНЯ 15:33 2019-12-02T15:33:21+03:00

Ртуть в термометре опустится до -8 градусов Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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В Ярославскую область пришла настоящая зима. Только без снега.

Температура воздуха ночью понизится до -8 градусов. Днем чуть потеплеет – до -3…-5 градусов.

Иногда будет дуть юго-западный ветер: 6-11 метров в секунду.

Осадков пока не ожидается, но синоптики предполагают, что к концу недели снег все-таки выпадет. Сейчас метеорологическая видимость в пределах нормы.

– На дорогах местами гололедица, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ярославской области.

Это значит, что нужно быть очень осторожными и соблюдать дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU