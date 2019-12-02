В Рыбинске выбрали самую красивую женщину города

СЕГОДНЯ 15:32 2019-12-02T15:32:35+03:00

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В Рыбинске прошел финал яркого и грандиозного конкурса красоты и материнства. Здесь выбрали «Миссис Рыбинск – 2019».

Двадцать красивых, талантливых, спортивных, образованных финалисток боролись за первый приз. Три месяца конкурсантки готовились к главному вечеру конкурса, и вот он настал. Жюри было очаровано всеми, но свое сердце и корону самой красивой жительницы Рыбинска присудило маме троих детей Наталье Ушаковой. Символ красоты Наталья получила из рук «Миссис Рыбинск – 2018» Татьяны Демидовой.

- Три месяца подготовки, переживаний, репетиций! У каждого человека есть цели, к которым он идет! Моя цель на сегодняшний день достигнута! Еще одна ступень жизни! Я стремилась к победе, шаг за шагом. Мы очень достойно выступили, ч довольна более чем. На все 100. Мои сыновья меня поддержили, - написал анна своей странице в соцсети Наталья.

Победительница призналась, что в день финала она просто ловила кайф от происходящего.

ИСТОЧНИК KP.RU