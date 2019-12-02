2019-12-02T14:21:42+03:00
Происшествия

В Ярославской области гость убил хозяина стулом

Мужчины выпивали, а потом поссорились
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: СУ СК РФ по Ярославской областиФото: СУ СК РФ по Ярославской области
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В одном из частных домов в селе Великое в Тутаевском районе 24 ноября нашли тело 46-летнего мужчины. У 46-летнего хозяина дома была разбита голова. Межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело, сотрудники стали искать того, кто убил мужчину.

Подозрение пало на 46-летнего знакомого погибшего мужчины, который, по версии следствия, выпивал в гостях у своего приятеля вместе с ним, в процессе мужчины поссорились, гость схватил деревянный стул и ударил им хозяина в затылок. Мужчина погиб на месте.

Подозреваемый – житель Тутаева. Его задержали и заключили под стражу. Следователи собирают доказательства, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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