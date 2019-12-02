2019-12-02T14:18:58+03:00
Общество

Рыбинских пассажиров будет возить электробус

В первый рейс он выйдет уже на днях
Полина Вачнадзе
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Салон вмещает 90 пассажиров. ФОТО: АО «Рыбинскэлектротранс» в соцсетиСалон вмещает 90 пассажиров. ФОТО: АО «Рыбинскэлектротранс» в соцсети
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1 декабря на предприятие АО «Рыбинскэлектротранс» поступила необычная машина. Это новый инновационный вид общественного транспорта – электробус.

Он экономичнее троллейбуса почти на 20 процентов. Салон вмещает 90 пассажиров, оборудован климат-контролем, розетками для подзарядки гаджетов.

Электробус выйдет на улицы Рыбинска в ближайшие дни. Он будет ходить по двум троллейбусным маршрутам:

- №1 «Улица Расторгуева – улица Куйбышева»;

- №6 «Троллейбусный парк – завод «Призма».

ИСТОЧНИК KP.RU

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