Предприниматель в Ярославле оштрафован за нарушения, найденные в столовой

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-02T13:59:27+03:00

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Специалисты управления Роспотребнадзора и прокуратуры проверили столовую, которая находится в здании рынка Дзержинского района. Общепит не очень большой, всего 28 мест. Но с довольно разнообразным выбором обедов: здесь и первые блюда, и вторые из мяса, птицы, рыбы, овощей, продается выпечка и напитки. И все бы хорошо, если бы ни одно но…

- В ходе проверки установлено, что в столовой нарушены температурные режимы хранения пищевой продукции. Некоторая продукция хранилась без маркировки, что не позволяет установить срок ее годности, - сообщает пресс-служба Ярославско йобластнйо прокуратуры.

В отношении предпринимателя возбудили административное дело. Ему назначен штраф в 20 тысяч рублей. Все нарушения в столовой уже устранили.

ИСТОЧНИК KP.RU