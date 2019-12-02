2019-12-02T13:55:56+03:00
Происшествия

В Рыбинске пенсионерка хотела преумножить накопления и лишилась их

Сетевого мошенника ищет полиция
Екатерина РЯБЦЕВА
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В Рыбинскую полицию обратилась 55-летняя женщина. Она рассказала, что в соцсетях ей написал незнакомый мужчина. Мошенник предложил пенсионерке выгодно инвестировать деньги и дал реквизиты счета, куда нужно было их перевести. Жительница Рыбинска не раздумывая согласилась и лишилась 30 тысяч рублей.

– Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело, – сообщили в ведомстве. – Проводятся оперативные следственные мероприятия, устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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