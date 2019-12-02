2019-12-02T13:34:59+03:00
Общество

Мэр Ярославля и председатель муниципалитета поспорили, о чем можно говорить на совещании, а о чем нет

Камнем преткновения стал… камень, попавший в голову девушке
Полина Вачнадзе
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Мэр попросил относиться к работам очень внимательноМэр попросил относиться к работам очень внимательноФото: Мария ЛЕНЦ
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Перепалкой между мэром Ярославля Владимиром Волковым и председателем муниципалитета Артуром Ефремовым закончилось сегодняшнее общегородское совещание.

Артур Ефремов озвучил следующую информацию:

- На улице Свободы «Водоканал» выравнивал люки, в пятницу сделали вскрытие и засыпали щебенкой. В субботу из-под колес машины щебенку выбило и она попала в голову девушки. Обращаюсь ко всем сетевым организациям – асфальт надо сразу класть, а не чтобы три дня стояло все открытым.

- Что за информация про девушку? Есть обращение? – поинтересовался мэр города.

- Выходили на связь с вами в субботу, - отреагировал Артур Евремов.

- Это личные отношения. Были обращения в медицинские организации, в полицию?

Как оказалось, пострадавшая ни в полицию, ни к медикам не ходила.

- Тогда давайте на общих совещаниях не заявлять, что девушке камнем в голову попало. Это личное сообщение, его нужно перепроверить, - сказал мэр.

Городские службы, однако, уверили, что на том злополучном месте все уже приведено в порядок.

- Подсыпала асфальто-бетонной крошкой, она более безопасна. Люк принадлежит водоканалу, сегодня его заделают асфальтом, - пояснил первый заместитель директора ДГХ Ярослав Овчаров.

Владимир Волков еще раз акцентировал внимание, что «если есть официальные обращения, их отрабатываем, а личные, что кому-то камнем… в этих ситуациях надо быть очень осторожными». И настоятельно попросил относиться к работам очень внимательно, чтобы шло восстановление асфальтового покрытия. На этой ноте совещание завершилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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