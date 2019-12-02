2019-12-02T13:18:21+03:00
Происшествия

Под Ярославлем мужчина попытался затащить 9-летнего мальчика в машину

Незнакомец с зеленой челкой хотел похитить ребенка в Ивановском Перевозе
Роман РЫЖИКОВ
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Мальчик смог дать отпор злоумышленнику и убежать домойМальчик смог дать отпор злоумышленнику и убежать домойФото: Олег УКЛАДОВ
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В Деревне Ивановский Перевоз в воскресенье, 1 декабря, взрослый мужчина на машине попытался затащить в салон ребенка. Девятилетний мальчик смог вырваться из рук незнакомца и убежать домой. О произошедшем он сразу рассказал отцу. Семья обратилась в полицию.

Красная машина остановилась недалеко от детской площадки, незнакомец потребовал, чтобы мальчик сел внутрь, но ребенок отказался. Тогда из легковушки вышел мужчина с зеленой челкой набок и попытался силой затащить школьника внутрь, но тот смог вырваться и убежать.

- Со слов сына, он был одет в красную куртку, синие спортивные брюки, на руках перчатки с обрезанными пальцами. Среднего роста, плотного телосложения, - рассказал папа мальчика.

Мужчина утверждает, что его сын не склонен сочинять сказки, да и в полиции мальчику поверили.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс розыскных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства по информации данного обращения. Рассматриваются все возможные версии, – сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Ярославской области Марина Кокуева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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