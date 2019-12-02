Ярославец накопил 39 штрафов и лишился водительского удостоверения

СЕГОДНЯ 12:28 2019-12-02T12:28:19+03:00

Приставы ограничили водителя в управлении транспортом, но он продолжал ездить Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

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Ярославец не оплачивал штрафы ГИБДД и накопил целых 39 штук на сумму в 25 тысяч рублей.

Приставы временно ограничили мужчину в управлении автомобилем, но его это не остановило.

– Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД, где в отношении него и был составлен протокол об административной ответственности, – пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В суде ярославец понял, что сделал неправильно и осознал вину, но это его не спасло от отвественности. Теперь мужчина будет лишен прав на три года. Долг он погасил.

ИСТОЧНИК KP.RU