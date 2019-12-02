Ярославец накопил 39 штрафов и лишился водительского удостоверения
После суда ему пришлось погасить долг
Приставы ограничили водителя в управлении транспортом, но он продолжал ездитьФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Ярославец не оплачивал штрафы ГИБДД и накопил целых 39 штук на сумму в 25 тысяч рублей.
Приставы временно ограничили мужчину в управлении автомобилем, но его это не остановило.
– Нарушителя остановили сотрудники ГИБДД, где в отношении него и был составлен протокол об административной ответственности, – пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
В суде ярославец понял, что сделал неправильно и осознал вину, но это его не спасло от отвественности. Теперь мужчина будет лишен прав на три года. Долг он погасил.
ИСТОЧНИК KP.RU