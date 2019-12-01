В поселке под Ярославлем пять человек погибли, отравившись омывайкой

СЕГОДНЯ 14:05 2019-12-01T14:05:02+03:00

В Дубках обнаружили тела троих мужчин, две женщины скончались уже в больнице

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В поселке Дубки под Ярославлем пять человек погибли, по предварительной информации, отравившись автомобильным стеклоочистителем. Тела троих мужчин в возрасте 31, 33 и 38 лет обнаружили в квартире, в которой при смерти находились 42-летняя женщина и 24-летняя девушка. Они обе скончались в больнице.

По статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи и криминалисты.

Правоохранители считают, что погибшие отравились омывайкой, употребив ее вместо спиртного, однако это лишь одна из версий. Тела направлены на судмедэкспертизу для установления точной причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU