В Ярославле возле железнодорожного моста могут установить стелу в память о произошедшей здесь катастрофе

СЕГОДНЯ 14:22 2019-11-30T14:22:20+03:00

Два дня Ярославль находился как бы на чрезвычайном положении. Фото: Полина Вачнадзе

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В ходе своего традиционного приема обращений ярославцев сенатор СФ РФ от Ярославской области Игорь Каграманян имел короткую беседу с одним из участников ликвидации печально знаменитой аварии с цистерной гептила, что произошло в ночь на 1 февраля 1988 года неподалеку от ЦНТИ.

В ту ночь из-за технической неисправности сошла с рельсов и опрокинулась на насыпь цистерна с ракетным топливом гептилом, который, помимо своего главного назначения, имеет еще одну очень важную характеристику. Гептил ядовит и является сильнейшим канцерогеном к тому же. И из-за опрокидывания цистерны произошел частичный разлив гептила на насыпь.

Два дня Ярославль находился как бы на чрезвычайном положении, поскольку на ликвидацию аварии были направлены едва не все сотрудники УМВД, которые обеспечивали охрану места катастрофы, чтобы не допустить появления возле цистерны посторонних

людей во избежание случайного использования открытого огня. А там малейшей искры было достаточно, чтобы произошел сильнейший взрыв.

Сенатору Игорю Каграманяну, как медику по образованию, все обстоятельства аварии с цистерной были хорошо известны, поэтому когда во время приема одного из участников ликвидации аварии 1988 года было высказано предложение по установке памятной стелы в честь участников ликвидации, оно было сразу же поддержано.

- Надо установит стелу, - отреагировал сенатор. – Займемся этим вопросом. Это нужно сделать.

ИСТОЧНИК KP.RU