В Ярославле легковушка врезалась в маршрутку

СЕГОДНЯ 12:48 2019-11-30T12:48:19+03:00

Изменить размер текста: A A

ДТП произошло поздно вечером 29 ноября в Заволжском районе рядом с Бутревским железнодорожным переездом. По словам очевидцев, водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку №21.

В момент аварии в автобусе находилось несколько пассажиров. К счастью, серьезно в аварии никто не пострадал, лишь одна женщина получила ушибы.

Водитель легкового автомобиля был отправлен на медицинское освидетельствование, которое показало, что он был трезв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU