Опять двадцать пять: ярославский пенсионер перевел 350 тысяч рублей банковским мошенникам
А когда понял, что произошло, позвонил в дежурную часть
Дедушка лишился накоплений и надеется, что полиция найдет преступниковФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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67-летнему пенсионеру Дзержинского района позвонил человек, который, по классике жанра, представился сотрудником банка. Он сказал, что у пожилого мужчины несанкционированно списываются деньги, и нужно это срочно предотвратить. Для это надо перевести их на «безопасные счета».
Ярославец повелся на уловку мошенников и одним движением руки лишился 350 тысяч рублей.
Когда он понял, что случилось, обратился за помощью в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества и ищут преступников.
ИСТОЧНИК KP.RU