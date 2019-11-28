2019-11-28T14:47:54+03:00
Общество

Многодетный отец не смог улететь на родину из Ярославской области

Мужчина накопил долг по алиментам
Полина Вачнадзе
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В аэропорту должник не смог пройти таможенный контроль. ФОТО: УФССП по Ярославской областиВ аэропорту должник не смог пройти таможенный контроль. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Гражданин Узбекистана не смог вернуться на родину. И задержал его в Ярославской области вовсе не родительский долг, а долг по алиментам. После развода с женой мужчина должен был ежемесячно платить деньги на содержание троих детей – двух дочерей и сына, но постоянно «забывал» это делать.

Несовершеннолетние дети гражданина Узбекистана получили положенные им 73 тысячи рублей, накопленные за все месяцы просрочки, только после вмешательства судебных приставов. Да и то только тогда, когда они ограничили мужчине выезд за пределы России.

- Должник не думал, что данная мера настолько действенна, а потому был крайне удивлен и огорчен, когда в аэропорту не смог пройти таможенный контроль. Поездка в Узбекистан не состоялась, так как мужчину не допустили до рейса из-за долга по алиментам, - сообщает пресс-служба Управления ФССП по Ярославской области.

После неприятного инцидента в аэропорту, иностранный гражданин явился к приставам и предоставил им бумаги, доказывающие, что с долгами покончено. Только после этого запрет на выезд за рубеж был снят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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