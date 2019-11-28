Ярославец не смог выселить из квартиры друга, которого временно пустил пожить

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-28T14:03:44+03:00

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В Ярославе произошла история точь-в-точь как в сказке про избушку ледяную и лубяную. Хозяин комнаты в общежитии, которую он выставил на продажу, пустил туда временно пожить своего приятеля. Но с одним условием – как только комната будет продана, молодой человек освободит помещение.

И вот нашлись покупатели, состоялась сделка купли-продажи, но жилец не хотел мириться с тем, что ему нужно съезжать. Новым хозяевам комнаты пришлось обратиться в суд, начались тяжбы. Суд принял решение выселить недобросовестного квартиранта, но чтобы это действительно сделать, пришлось обратиться к судебным приставам.

- В день, назначенный для принудительного выселения, мужчина все-таки освободил жилплощадь. Владелец недвижимости смог попасть к себе домой и сразу же установил новый замок, - сообщает пресс-служба Управления ФССП по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU