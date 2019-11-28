В Ярославле задержан мужчина с 36 свертками с метадоном

СЕГОДНЯ 10:10 2019-11-28T10:10:30+03:00

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34-летнего мужчину взяли в Дзержинском районе Ярославля. При себе у него было 36 свертков с порошкообразным веществом. Как потом установили эксперты криминалистического центра, это был метадон массой 19 граммов. Наркотик предназначался для продажи.

Подозреваемый ранее уже был неоднократно судим, причем и за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Сам он тоже употребляет.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Подозреваемый сейчас под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU