Жизнь прожить – не поле перейти: «золотые» юбиляры пришли во Дворец бракосочетания за поздравлениями

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-27T11:30:49+03:00

Влюбленные закружились в танце и расписались в «Белой книге»

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Во Дворце бракосочетания собрались пожилые пары, которые отметили золотые, изумрудные и бриллиантовые свадьбы. Станцевать белый танец и поздравить друг друга пришло тринадцать семей. Они рассказали истории своего длинного пути и поделились житейской мудростью.

– Этот праздник всегда праздник души, – считает директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда Сергей Ивченко. – От наших юбиляров напитываешься невероятной энергией, которой потом хватает на долгое время. Они вместе прожили столько, сколько мы просто не прожили.

В завершении торжества молодожены поставили подписи в Книге юбиляров, которая стремительно заполняется с каждым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU