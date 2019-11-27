Жизнь прожить – не поле перейти: «золотые» юбиляры пришли во Дворец бракосочетания за поздравлениями
Во Дворце бракосочетания собрались пожилые пары, которые отметили золотые, изумрудные и бриллиантовые свадьбы. Станцевать белый танец и поздравить друг друга пришло тринадцать семей. Они рассказали истории своего длинного пути и поделились житейской мудростью.
– Этот праздник всегда праздник души, – считает директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда Сергей Ивченко. – От наших юбиляров напитываешься невероятной энергией, которой потом хватает на долгое время. Они вместе прожили столько, сколько мы просто не прожили.
В завершении торжества молодожены поставили подписи в Книге юбиляров, которая стремительно заполняется с каждым годом.
ИСТОЧНИК KP.RU