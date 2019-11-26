Житель Рыбинска издевался над пожилыми родителями и поплатился за это жизнью
Рыбинская городская прокуратура направила в суд дело, обвиняемым по которому проходит 69-летний местный житель. Ему меняется причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.
Между пожилым мужчиной и его 46-летним пасынком началась ссора. Скандалы в этом доме были не редкостью: пострадавший часто издевался над пожилыми родителями, ругался с ними, обзывал, выгонял из дома. Его матери и отчиму частенько приходилось прятаться у соседей, пенсионеры боялись своего агрессивного сына.
Не удивительно, что один из конфликтов закончился преступлением. 69-летний мужчина, не выдержав оскорблений, схватил нож и ударил им пасынка в живот. От полученных ранений тот на следующий день скончался в больнице.
- Свою вину мужчина признал частично. Следствием в качестве смягчающего обстоятельства признано аморальное поведение потерпевшего, - поясняет пресс-служба Ярославской областной прокуратуры. - Часть 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
Уголовное дело расследовалось Следственным управлением СКР по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU