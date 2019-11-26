Житель Рыбинска издевался над пожилыми родителями и поплатился за это жизнью

СЕГОДНЯ 14:54 2019-11-26T14:54:06+03:00

Отчим во время очередной ссоры схватился за нож Фото: Полина Вачнадзе

У его отчима сдали нервы и он набросился на пасынка с ножом

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Рыбинская городская прокуратура направила в суд дело, обвиняемым по которому проходит 69-летний местный житель. Ему меняется причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего.

Между пожилым мужчиной и его 46-летним пасынком началась ссора. Скандалы в этом доме были не редкостью: пострадавший часто издевался над пожилыми родителями, ругался с ними, обзывал, выгонял из дома. Его матери и отчиму частенько приходилось прятаться у соседей, пенсионеры боялись своего агрессивного сына.

Не удивительно, что один из конфликтов закончился преступлением. 69-летний мужчина, не выдержав оскорблений, схватил нож и ударил им пасынка в живот. От полученных ранений тот на следующий день скончался в больнице.

- Свою вину мужчина признал частично. Следствием в качестве смягчающего обстоятельства признано аморальное поведение потерпевшего, - поясняет пресс-служба Ярославской областной прокуратуры. - Часть 4 статьи 111 УК РФ предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело расследовалось Следственным управлением СКР по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU