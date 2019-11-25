2019-11-25T17:10:36+03:00
Общество

Преступные слабоумие и отвага: в Ярославле девушка с коляской и еще одним ребенком вышла на тонкий лед

Горожане номинируют ее сразу на две премии «Дарвина» и «Мать года»
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: Подслушано в Ярославле/vk.comФото: Подслушано в Ярославле/vk.com
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В Ярославле нашлась претендентка сразу на две премии «Мать года» и «Премию Дарвина». В Группе «Подслушано в Ярославле» опубликовали фото девушки, которая вышла на тонкий лёд с коляской и еще одним ребенком рядом.

Пользователи осудили поступок, назвав его отважным, но слабоумным. Нашлись и те, кто считает, что лед уже достаточно крепкий для таких семейных прогулок.

Между тем, ярославские следователи предупреждают горожан об опасности выхода на лед.

- Как показывает следственная практика, в периоды ледостава возрастает опасность травмирования или гибели людей, в том числе несовершеннолетних при занятиях зимними видами спорта и играх на замерзающей поверхности водоемов, крутых склонах, у кромки льда. – сообщают в ведомстве.- Родителям и иным лицам, ответственным за воспитание детей, необходимо принять дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних с учетом погодных условий. В первую очередь следует избегать проведения досуга на покрытых тонким льдом водоемах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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