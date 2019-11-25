На центральных улицах Ярославля ограничат парковку автомобилей

СЕГОДНЯ 11:47 2019-11-25T11:47:27+03:00

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Зимой, на время уборки снега в городе, в центральной части Ярославля периодически будет вводиться ограничение на парковку автомобилей

- Ограничения в большей степени коснутся Кировского района, так как здесь припаркованные машины часто мешают уборке, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров. – Знаки, разрешающие парковку и стоянку на время уборки снега будут закрываться, а вместо них – выставляться временные знаки, запрещающие парковку, а также знак «Работает эвакуатор».

Ограничения будут действовать на улицах Первомайской, Комсомольской, Кирова, Нахимсона, Андропова, Чайковского, Ушинского, площадях Советской, Богоявленской, Волкова, Челюскинцев, на Советском и Народном переулках, Которосльной и Волжской набережных.

Информацию о том, на какой улице запланирована большая чистка, за два дня до нее разместят в СМИ и на портале мэрии Ярославля. Однако глава города Владимир Волков отметил, что не все могут увидеть эти сообщения и необходимо выставлять баннеры с предупреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU