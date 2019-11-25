2019-11-25T11:47:27+03:00
Общество

На центральных улицах Ярославля ограничат парковку автомобилей

На каких улицах стоит быть внимательными
Полина Вачнадзе
Поделиться:
Ограничения в большей степени коснутся Кировского районаОграничения в большей степени коснутся Кировского районаФото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Зимой, на время уборки снега в городе, в центральной части Ярославля периодически будет вводиться ограничение на парковку автомобилей

- Ограничения в большей степени коснутся Кировского района, так как здесь припаркованные машины часто мешают уборке, - пояснил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярослав Овчаров. – Знаки, разрешающие парковку и стоянку на время уборки снега будут закрываться, а вместо них – выставляться временные знаки, запрещающие парковку, а также знак «Работает эвакуатор».

Ограничения будут действовать на улицах Первомайской, Комсомольской, Кирова, Нахимсона, Андропова, Чайковского, Ушинского, площадях Советской, Богоявленской, Волкова, Челюскинцев, на Советском и Народном переулках, Которосльной и Волжской набережных.

Информацию о том, на какой улице запланирована большая чистка, за два дня до нее разместят в СМИ и на портале мэрии Ярославля. Однако глава города Владимир Волков отметил, что не все могут увидеть эти сообщения и необходимо выставлять баннеры с предупреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Преступные слабоумие и отвага: в Ярославле девушка с коляской и еще одним ребенком вышла на тонкий лед
«Переживет всех нас» В Рыбинске завершилась реставрация мостика в Карякинском парке
На Суздальском шоссе в Ярославле иномарка насмерть сбила дорожного работника
Жительница Тутаева отсудила у ярославского цирка 80 тысяч рублей за сломанный копчик
Ярославские спасатели и аэролодка «Пиранья» следят за тем, чтобы никто не выходил на тонкий лед
В Рыбинске пенсионер в течение двух часов не выпускал из квартиры сотрудниц почты
В тесноте и в обиде: женщина, жившая в гараже со своим мужчиной, зарезала его
В Ярославле в Пенсионном фонде пройдет прием граждан
Ярославская область получит 25 новых школьных автобусов
В Рыбинске пенсионерка отдала мошенникам 58 тысяч
В Ярославле четыре автобусных маршрута заменят новыми
В Ярославле сосед снес дачу соседа, построенную на месте дома купца Ерыкалова
В Ярославской области изъяли еще одни поддельные права