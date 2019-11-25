2019-11-25T10:51:54+03:00
Общество

В Ярославле завершился ремонт дорог по проекту БКД

Власти отрапортовали, что в нормативное состояние приведено 15 километров покрытия
Полина Вачнадзе
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В следующем году должны доделать Тутаевское шоссе и Добрынинский путепровод.В следующем году должны доделать Тутаевское шоссе и Добрынинский путепровод.Фото: Мэрия Ярославля
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В Ярославле завершился ремонт дорог по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сегодня на заседании муниципалитета итог работы подвел заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев.

- Отремонтировано 15 километров дорог, это 202 тысячи квадратных метров. Ремонт девяти дорог завершен, два объекта переходят на следующий год. Это Тутаевское шоссе и Добрынинский путепровод, - сказал чиновник.

По программе установили четыре светофорных объекта, восстановили – тоже четыре.

Практически завершен ремонт многострадальной улицы Республиканской. 3,6 километра дались подрядчикам и горожанам большой кровью. Претензии сыпались и от простых ярославцев – организация ремонта принесла немало неудобств, и от специалистов – по поводу качества работ.

- Сейчас идет приемка документов и устранение замечаний подрядчиком, - пояснил Бадаев.

В следующем году масштабная реконструкция дорог в областном центре продолжится. Власти обещают учесть печальный опыт 2019 года, когда проектно-сметная документация была подготовлена на два месяца позже положенного срока.

- Из-за этого дороги начали делать с опозданием. Ситуация не должна повториться в 2020 году. До конца года проектно-сметная документация должна пройти экспертизу, чтобы в начале следующего года мы организовали аукционы, а ремонт начали весной, как позволит погода, - сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

В следующем году должны доделать Тутаевское шоссе и Добрынинский путепровод. Срок окончания работ по первому – 10 октября, сейчас готовность 36%, по второму – 31 октября, готовность 41%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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