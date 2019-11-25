2019-11-25T09:19:56+03:00
Происшествия

Охранник из Ярославля хранил оружие и взрывчатку у родителей

За нарушения закона у него отозвали лицензию, но мужчина не пожелал расставаться с боеприпасами
Роман РЫЖИКОВ
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Мужчине грозит до пяти лет тюрьмыМужчине грозит до пяти лет тюрьмыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Тутаевские сотрудники угрозыска нашли у охранника из Ярославля нелегальное оружие. Мужчина хранил нарезное ружье, патроны к нему и чуть больше двух килограммов пороха. 45-летний ярославец нарушал закон, поэтому разрешение на хранение оружия аннулировали. Только вот расставаться с боеприпасами мужчина не захотел. Вместо этого он спрятал всё у родителей.

На мужчину завели сразу два уголовных дела: за хранение оружия и за хранение взрывчатых веществ. Кроме крупного штрафа ему теперь грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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