Ярославцы сначала не дают делать капитальный ремонт, а потом жалуются на потекшие батареи

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-22T14:31:20+03:00

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Летом в общежитии на улице Урицкого в Ярославле прошел капитальный ремонт системы теплоснабжения: меняли трубы, отопительные приборы и задвижки. Но, несмотря на то, что жители дома были предупреждены о проведении работ, многие собственники в свое жилище бригады не пустили. Стояки заменили лишь в местах общественного пользования и в некоторых комнатах.

- Люди сначала голосуют за проведение капитального ремонта, а потом сами же не пускают, - рассказала заместитель директора управляющей компании Марина Копотинская.

Причина большинства отказов – ремонт в комнатах, который будет испорчен, если начать менять батареи. Еще в августе Фонт капитального ремонта обратился в УК с требованием обеспечить доступ в помещения, но управляющая компания документы в суд подала лишь в конце октября, в самый разгар отопительного сезона.

В принципе, этого можно было уже и не делать: после пуска тепла старые батареи не выдержали нагрузку и начали течь. Посыпались заявки от жителей.

- На каждую квартиру, где не поменяны радиаторы отопления, есть акт недопуска – воспрепятствование проведению ремонта, - пояснил в региональном фонде содействия капремонту МКД.

Но выхода другого нет: хоть и разгар отопительного сезона, в самое ближайшее время УК обещала начать менять старые радиаторы на новые. Теперь, видимо, хозяева не боятся за ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU