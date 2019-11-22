2019-11-22T11:16:29+03:00
Общество

По новому участку улицы Панина будет ходить автобус

В мэрии планируют запуск маршрута на начало декабря
Роман РЫЖИКОВ
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По новому объекту будет ходить "восьмерка"По новому объекту будет ходить "восьмерка"Фото: Мэрия Ярославля
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По новому участку улицы Панина в Дзержинском районе Ярославля пустят автобус № 8. Сейчас департамент городского хозяйства вместе с ГИБДД решает вопрос о запуске маршрута на новом объекте. Скорее всего, общественный транспорт начнет курсировать здесь уже в начале декабря.

Мэр Владимир Волков отметил, что объект сдан в срок, В ходе осмотра возникли мелкие замечания, которые подрядчик уже устраняет, но в остальном дорога отвечает всем нормативам.

Участок между улицей Строителей и Тутаевским шоссе длиной 700 метров построили по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Здесь появилась четырехполосная дорога, остановочные комплексы, знаки и светофоры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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