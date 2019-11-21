2019-11-21T18:11:12+03:00
Общество

Мэрия Ярославля не заключила контракт на приготовление противогололедной смеси

Использование данной смеси необходимо с наступлением первого снегопада
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Прокуратура Ярославля провела проверку по вопросу содержания дорог на территории города в зимний период. В ходе рейда выяснилось, что мэрия города не заключила с подрядчиком контракт на приготовление противогололедной смеси.

Вместе с тем, техническое задание от департамента городского хозяйства мэрии в адрес заказчика – МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля поступило лишь в конце октября, что исключило возможность своевременной закупки, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Первый снегопад этого сезона был ещё в феврале. В связи с ним и пешеходные дорожки, и проезжая часть покрылись слоем льда. По факту найденных нарушений прокуратурой города в адрес департамента городского хозяйства мэрии Ярославля было внесено представление. Его рассмотрение поставлено прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ей нужна помощь медиков. Под Ярославлем исчезла пожилая женщина
В Ярославской области выявлен сайт, на котором продавали российские паспорта
В Рыбинске иномарка вылетела в кювет и сгорела. Водитель погиб
В Рыбинскую колонию пытались передать метадон, спрятанный в арахисе
Ярославцы зря стояли в очереди к наркологу. Минздрав отложил повышение цен
Из-за долгов по коммуналке и налогам ярославец может лишиться «Нивы»
Жителя Ярославской области оштрафовали за оскорбление жены
Бил ножом в лицо и бросил умирать на улице: в Ярославле задержали подозреваемого в жестоком убийстве
В Ярославле прокуратура нашла сайты, на которых продавались поддельные деньги
В Ярославле разыскивают молодую женщину
33 почтовых отделения Ярославской области переоборудовали для удобства инвалидов
В ярославском УВД пройдет прямая линия по вопросам коррупции
Ярославцев просят о помощи в поисках сбежавшего из вольера лиса Гриши
В Ярославле поймали водителя с поддельными правами
Мужчина придумал историю с ограблением, чтобы не ссориться с родственниками
Жительница Рыбинска украла у приятеля золотые украшения и сдала их в ломбард