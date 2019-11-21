Мэрия Ярославля не заключила контракт на приготовление противогололедной смеси

СЕГОДНЯ 18:11 2019-11-21T18:11:12+03:00

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Прокуратура Ярославля провела проверку по вопросу содержания дорог на территории города в зимний период. В ходе рейда выяснилось, что мэрия города не заключила с подрядчиком контракт на приготовление противогололедной смеси.

Вместе с тем, техническое задание от департамента городского хозяйства мэрии в адрес заказчика – МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» города Ярославля поступило лишь в конце октября, что исключило возможность своевременной закупки, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Первый снегопад этого сезона был ещё в феврале. В связи с ним и пешеходные дорожки, и проезжая часть покрылись слоем льда. По факту найденных нарушений прокуратурой города в адрес департамента городского хозяйства мэрии Ярославля было внесено представление. Его рассмотрение поставлено прокуратурой на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU