2019-11-21T17:17:06+03:00
Общество

В Ярославской области выявлен сайт, на котором продавали российские паспорта

Суд постановил признать эти ресурсы запрещёнными
Полина ЗАЙЦЕВА
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На сайте было указано, что паспорта внесены в официальные базы данных и позволяют пользоваться всеми социальными правами.На сайте было указано, что паспорта внесены в официальные базы данных и позволяют пользоваться всеми социальными правами.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Тутаевская прокуратура Ярославской области провела рабочую проверку, в ходе которой был выявлен сайт, на котором в открытом доступе продавались паспорта РФ. На сайте было указано, что паспорта внесены в официальные базы данных и позволяют пользоваться всеми социальными правами, включая право на пенсию.

- Кировский районный суд Ярославля удовлетворил административное исковое заявление Тутаевского межрайонного прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Решение суда было направлено в Роскомнадзор для включения доменного имени сайта в единый реестр запрещенной информации и его последующей блокировки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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