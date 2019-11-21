В Ярославской области выявлен сайт, на котором продавали российские паспорта
Тутаевская прокуратура Ярославской области провела рабочую проверку, в ходе которой был выявлен сайт, на котором в открытом доступе продавались паспорта РФ. На сайте было указано, что паспорта внесены в официальные базы данных и позволяют пользоваться всеми социальными правами, включая право на пенсию.
- Кировский районный суд Ярославля удовлетворил административное исковое заявление Тутаевского межрайонного прокурора о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, - добавили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
Решение суда было направлено в Роскомнадзор для включения доменного имени сайта в единый реестр запрещенной информации и его последующей блокировки.
ИСТОЧНИК KP.RU