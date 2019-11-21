В Рыбинске иномарка вылетела в кювет и сгорела. Водитель погиб

СЕГОДНЯ 17:09 2019-11-21T17:09:44+03:00

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Ранним утром в Рыбинске произошло ДТП с летальным исходом. Около 6:55 на улице Каменниковской иномарка вылетела с дороги в кювет. За рулем «Рено» находился 37-летний мужчина. По предварительной информации, он не справился с управлением и, вылетев с дороги, врезался в дерево, после чего машина перевернулась и вспыхнула.

Очевидцы сообщают, что водителя выбросило из салона во время удара, но это не спасло его от гибели. Мужчина скончался на месте. Машина сгорела полностью.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU