2019-11-21T16:17:20+03:00
Общество

Ярославцы зря стояли в очереди к наркологу. Минздрав отложил повышение цен

Соответствующий приказ подписан, но люди не спешат расходиться
Роман РЫЖИКОВ
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Что это было: разводка или разведка?Что это было: разводка или разведка?
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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова решила отложить пока повышение цен на справку от нарколога. Легким движением руки трехдневная очередь, труд врачей, которые работали до последнего, нервы и время были лишены смысла. Медики сообщают новость измученным пациентам, но те не торопятся уходить – тогда точно всё окажется напрасно.

В областном депздраве уточняют, что соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию.

- Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах. – сообщают в департаменте.

Ярославцы, не жалея эпитетов, гадают: что это было, разводка или разведка?

ИСТОЧНИК KP.RU

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