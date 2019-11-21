Ярославцы зря стояли в очереди к наркологу. Минздрав отложил повышение цен
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова решила отложить пока повышение цен на справку от нарколога. Легким движением руки трехдневная очередь, труд врачей, которые работали до последнего, нервы и время были лишены смысла. Медики сообщают новость измученным пациентам, но те не торопятся уходить – тогда точно всё окажется напрасно.
В областном депздраве уточняют, что соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию.
- Будет проведён дополнительный анализ методов, используемых для освидетельствования, в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах. – сообщают в департаменте.
Ярославцы, не жалея эпитетов, гадают: что это было, разводка или разведка?
ИСТОЧНИК KP.RU