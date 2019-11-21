2019-11-21T16:10:37+03:00
Общество

Из-за долгов по коммуналке и налогам ярославец может лишиться «Нивы»

И все равно останется должен
Полина Вачнадзе
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Денег, полученных от продажи отечественной легковушки, хватит, чтобы покрыть лишь часть долга. ФОТО: УФССП по Ярославской областиДенег, полученных от продажи отечественной легковушки, хватит, чтобы покрыть лишь часть долга. ФОТО: УФССП по Ярославской области
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Денежные претензии к ярославцу имеют инспекция Федеральной налоговой службы и теплоснабжающая организация. За коммуналку и по налогам мужчина задолжал более 110 тысяч рублей.

Судебный пристав уведомил ярославца о необходимости расплатиться и как можно скорее, но реакции не последовало. Тогда было принято решение арестовать автомобиль марки «Нива».

- Гражданин явился на прием к судебному приставу на машине. Был составлен акт описи и ареста имущества. Если долг не будет погашен в полном объеме, машину передадут на реализацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Денег, полученных от продажи отечественной легковушки, хватит, чтобы покрыть лишь часть долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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