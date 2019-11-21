Из-за долгов по коммуналке и налогам ярославец может лишиться «Нивы»

СЕГОДНЯ 16:10 2019-11-21T16:10:37+03:00

Денег, полученных от продажи отечественной легковушки, хватит, чтобы покрыть лишь часть долга. ФОТО: УФССП по Ярославской области

Изменить размер текста: A A

Денежные претензии к ярославцу имеют инспекция Федеральной налоговой службы и теплоснабжающая организация. За коммуналку и по налогам мужчина задолжал более 110 тысяч рублей.

Судебный пристав уведомил ярославца о необходимости расплатиться и как можно скорее, но реакции не последовало. Тогда было принято решение арестовать автомобиль марки «Нива».

- Гражданин явился на прием к судебному приставу на машине. Был составлен акт описи и ареста имущества. Если долг не будет погашен в полном объеме, машину передадут на реализацию, - сообщает пресс-служба УФССП по Ярославской области.

Денег, полученных от продажи отечественной легковушки, хватит, чтобы покрыть лишь часть долга.

ИСТОЧНИК KP.RU