Жителя Ярославской области оштрафовали за оскорбление жены

СЕГОДНЯ 15:33 2019-11-21T15:33:09+03:00

Женщина не стала терпеть нецензурщину в свой адрес и написала заявление в прокуратуру

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Семейный скандал довел супругов из Мышкина до суда. К счастью, до причинения вреда здоровью дело не дошло, дело ограничилось оскорблениями, но, видимо, настолько обидными, что супруга не стала это терпеть и написала заявление на чересчур эмоционального мужа.

- Было установлено, что 35-летний житель Мышкина в присутствии своих родственников во время ссоры с женой на бытовой почве оскорбил ее нецензурной бранью, унизив ее честь и достоинство, - сообщила пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Теперь за свою несдержанность мужчине придется заплатить штраф – 1 тысячу рублей. Не известно, как сложилась дальнейшая семейная жизнь супругов, но, возможно, что штраф этот ляжет бременем на их общий бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU